120曲以上の楽曲をリリースしている歌手恵中瞳の楽曲をカバーする大会「ひとみんナイト11」が26日、東京・蒲田ニューエイトで開催された。全国からエントリーした200人がYouTubeやSNSで歌をアップ。再生回数やグッドボタンなどの多かった上位8人が本選に出場。本選は10名の特別審査員と会場を埋め尽くした100人の観客による投票で順位を決定した。優勝は予選2位の柳下綾子さんが見事に逆転。昨年の大会で僅差の2位からのリベンジを