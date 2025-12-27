明石家さんま（70）が26日放送の、、TBS系のバラエティ特別番組「明石家さんまのご長寿グランプリ3時間スペシャル」（午後6時）に出演。家族ぐるみで親交のある歌手工藤静香に“キツいひと言”を投げ掛けられるとボヤいた。さんまが犬と生活したいとの要望に応えて、番組ではコーナーをつくって、犬と触れ合う時間をつくった。そのゲストとして芸能界でも犬好きとして知られ、さんまともプライベートで親交のある工藤が招かれた。