浦和レッズは27日、柏レイソルのDF片山瑛一(34)が完全移籍で加入することで合意したと発表した。埼玉県出身の片山は川越高から早稲田大を経て、2014年にファジアーノ岡山でプロ生活をスタート。その後、セレッソ大阪、清水エスパルスと渡り歩き、2023年に柏へ移籍した。加入初年度はJ1リーグ戦26試合で1ゴールを記録し、2年目の昨季は11試合に出場。今季はリカルド・ロドリゲス監督の下、2試合の出場だった。浦和の公式サ