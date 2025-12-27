セレッソ大阪は27日、いわきFCに育成型期限付き移籍をしていたMF石渡ネルソン(20)が復帰することを発表した。石渡はC大阪のアカデミーで育ち、2023年にトップチーム昇格。2024シーズンは愛媛FC、2025シーズンはいわきに期限付き移籍した。今季J2リーグ戦では29試合に出場し、4ゴールを記録。また、ルヴァンカップ1試合の出場で2得点を挙げた。各年代別の日本代表に名を連ね、9月にはU-20日本代表としてU-20ワールドカップ