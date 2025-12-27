¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï27Æü¡¢Æ£»ÞMYFC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëMF¥·¥Þ¥Ö¥¯¡¦¥«¥º¥è¥·(26)¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ú¥ë¡¼½Ð¿È¤Î¥·¥Þ¥Ö¥¯¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æ¡¼¥¹¤«¤é¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¿·³ã¤ØÆþÃÄ¡£Æ£»Þ¤Ë¤Ïºòµ¨¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç½êÂ°¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È¡üMF¥·¥Þ¥Ö¥¯¡¦¥«¥º¥è¥·(Kazuyoshi SHIMABUKU)