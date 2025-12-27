「世界の水による味の変化を試してみてください」世界一周の旅に出る際、ティーブレンダーから彼がブレンドした紅茶パックを渡されたことがあります。コーヒー党の私は、紅茶が様々な地域で収穫された茶葉をブレンドして作ることも、その時まで知りませんでした。そして同じ紅茶でも軟水と硬水では味が変わってしまうらしい。たとえばリプトンなど世界的なメーカーでも、地域によってブレンドを変えているのだとか。カップラーメン