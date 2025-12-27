¶À¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Èè¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¥·¥ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É¤Î¥µ¥¤¥ó¡£40Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢È©¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ä¥Ï¥êÀ®Ê¬¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¾¯¤·¡¢¾®¥¸¥ï¤¬ÄêÃå¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ÎÈ©¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢40Âå°Ê¹ß¤Î½÷À­¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡È¥·¥ïÍ½ËÉ¥±¥¢¡É¤È¡ÈÏ·¤±¸«¤¨ËÉ»ß¥Æ¥¯¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£🌼´¥Áç¡¦¥·¥ï¡¦¤¯¤¹¤ß¤Ë¡ª²Æ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò°ú¤­¤º¤Ã¤¿