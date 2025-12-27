27日未明、神奈川県逗子市の木造住宅が全焼する火事がありました。現場からは2人の遺体が見つかり、警察はこの家に住む高齢の夫婦とみて確認を急いでいます。消防などによりますと、27日午前3時前、逗子市の小沢健一さん（95）の住宅から出火し、火は2階建ての木造住宅1棟を全焼し、およそ3時間後に消し止められました。出火直後、火元の住宅から「火事です」と119番通報があり、小沢さんの妻が住所と名前を告げると、その後、電話