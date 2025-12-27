¡ÖÁ°¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶á¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤é¡¢É×¤Î¿´¤¬ÀÅ¤«¤ËÎ¥¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¡£¾®¤µ¤Ê¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÉ×¤Î¤Î¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×¤¬¿´¤òÊÄ¤¶¤¹¡ÖºÊ¤ÎNG½¬´·¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö»¡¤·¤Æ¤è¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ö»ä¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤ë¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È»¡¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ï¡¢·ëº§À¸³è¤Ç¤ÏÂç¤­¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¤Î¸¶°ø¤Ë¡£ÃËÀ­