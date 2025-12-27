「スピードスケート・全日本選手権」（２７日、長野市エムウェーブ）ミラノ・コルティナ五輪代表選考会を兼ねて、女子１０００メートルが行われた。既に５００メートルの代表権を獲得している吉田雪乃（寿広）は、同走で優勝した高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）と０秒１３差で、五輪参加標準記録のＳＳ標準を突破する１分１４秒６６で２位。２種目の五輪切符を確実にした。「オリンピックのことを意識しましたし、負けたくな