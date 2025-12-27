【北京＝東慶一郎】中国とベトナムなどが領有権を争う南シナ海のパラセル（西沙）諸島のウッディ（永興）島で２５日、中国の大型商業施設が開業した。中国側は「生活の新ランドマークを打ち立てた」とアピールし、実効支配の既成事実化を図っている。ベトナムなどが反発するのは必至だ。中国は２０１２年、南シナ海の島々を管轄する行政区域として「海南省三沙市」を設定し、軍事拠点化を進めてきた。ウッディ島の面積は１４年