白髪を隠すより、いかす流れが加速中！ 明るさや立体感をプラスできる白髪ぼかしは、伸びても境目が目立ちにくく、手入れの負担が減るのも魅力。トーンやデザイン次第で印象が変わるので、自分らしいバランス探しが楽しくなりそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ感と扱いやすさを両立した白髪ぼかしヘアをご紹介します。 上品に立体感を出すならコントラスト強めの丸みボブ グレージュ