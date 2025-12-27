坂本真綾が、スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』最終章主題歌である「時計」を12月28日0時に配信リリースすることを発表した。「時計」は「Fate/Grand Order」シリーズ6曲目となる楽曲で、「色彩」「逆光」「空白」「躍動」「独白」に続くもの。坂本真綾が歌手、キャストとして10年間にわたリ関わり続けたFGO最終章の主題歌を自身の作詞・作曲で締めくくることとなった。今回は、これまでに発表した歴代FGO楽曲とは一線を