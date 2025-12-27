27Æü¸áÁ°¡¢ÌÄÌç»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¹âÎðÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ãó¼Ö¼ÖÎ¾2Âæ¤È¼«Å¾¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ­¤¬Â­¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãó¼Ö¾ì¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤­¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¡¦¡¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¦¡¦¡¦¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÄÌç»ÔÉïÍÜÄ®¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¸áÁ°9»þ50Ê¬º¢¡¢87ºÍ¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ãó¼ÖÃæ¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤¢¤È