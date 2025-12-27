一瞬AIと疑ったが本物で公式じゃないか！航空自衛隊の公式YouTubeチャンネル「航空自衛隊チャンネル (JASDF Official Channel)」で、2025年12月22日、寿司チェーン「すしざんまい」を展開する喜代村の木村清社長が出演する自衛官採用促進の動画が投稿されました。【動画】わ、若いころカッコイイ…これが、すしざんまい社長が出演した動画ですこの動画は航空自衛隊を退役した元自衛官を企業に採用してもらうことをうながす動画