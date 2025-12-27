¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡ÖLET'S ¥¿¥¤¥é¥ó¥É¥»¡¼¥ë¡×¤ò12·î15Æü¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÀßÄêÏ©Àþ¤ÏÀçÂæ¡Á¥Ð¥ó¥³¥¯/¥É¥ó¥à¥¢¥óÀþ¤Ç¡¢ÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï19,990±ß¤«¤é¡£¥×¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥¯¥é¥Ó¡¢¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¹Ô¤­¤ÎÀßÄê¤â¤¢¤ë¡£½ôÀÇ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿Áí³Û±¿ÄÂ¤È¤Ê¤ë¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï12·î15Æü¤«¤é2026Ç¯4·î29Æü¤Þ¤Ç¡¢°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ë¡£