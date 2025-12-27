レアル・マドリードが、パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するポルトガル代表MFヴィティーニャの獲得を検討しているようだ。スペインメディア『カデナ・セール』が伝えた。現在25歳のヴィティーニャは2022年夏にポルトからPSGに加入し、昨季のチャンピオンズリーグ（CL）制覇に大きく貢献。2025年のバロンドールでは同僚のFWウスマン・デンベレとバルセロナの神童ラミン・ヤマルに次ぐ3位に輝いた。『カデナ・セール』の討論