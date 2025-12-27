Ì¾¸Å²°ÂçÉÂ±¡¤Ï27Æü¡¢¾®»ù³°²Ê¤Ç2023¡Á25Ç¯¤Ë¼ê½ÑÃæ¤Î°åÎÅ»ö¸Î¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤®¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë½ÅÂç¤Ê·üÇ°¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£·î9Æü¤«¤éÆ±²Ê¤Ç¤Î¼ê½Ñ¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºÆ³«»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡£