元参院議員の音喜多駿氏が２７日までに更新された元衆院議員の金子恵美氏がＭＣを務めるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ヒトトナリよろしいですか？」に出演した。音喜多氏は交流のある元広島県安芸高田市市長の石丸伸二氏から「音喜多さんは無所属で都議になった方が無双できる」とアドバイスされた。このアドバイスを引き合いに金子氏は「地方選挙の方をチャレンジする可能性もなくはない？」と質問。音喜多氏は「もちろんゼロ