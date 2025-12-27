専門メディア「ドジャースネーション」は２６日（日本時間２７日）、公式Ｘ（旧ツイッター）でオリックス山崎颯一郎投手（２７）のインスタグラム投稿を取り上げた。日本の焼き肉店でドジャース山本由伸投手（２７）とオリックス山崎と広岡大志内野手（２８）の３人がピースサインで写真に収まった。「おかわり由伸」「広岡さんゴチした」との文字がつけられた。同メディアは「山本由伸は今年のクリスマスに、元ＮＰＢチーム