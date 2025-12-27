上野翔騎手＝美浦・フリー＝は２７日、中山１０Ｒ中山大障害・ＪＧ１でフェーレンベルク（牡５歳、美浦・千葉直人厩舎、父エイシンフラッシュ）に騎乗し、障害通算１０００回騎乗を達成した。史上２１人目、現役８人目。上野騎手は０４年３月７日にデビュー。障害初騎乗は１３年３月３０日で、障害初勝利は同年５月４日。重賞２勝を含む障害通算１０００戦６０勝、ＪＲＡ通算２３４０戦９８勝を挙げている。上野翔騎手「たく