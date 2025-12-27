£±£²·î£²£·Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡¦£Ç£±¤ÎÉ½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ò¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÖËÜÆü¤Ï¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤µ¤ì¤¿¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤È¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À£²ºÐ¤Î¼ã¶ð¤È¤¤¤¨¤É¡¢¤µ¤¹¤¬£Ç£±¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤¹¤ëÇÏ¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÁö¤ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ì¡¼¥¹¤¬°ìÁØ³Ú