今春センバツで１９年ぶりの優勝を成し遂げ、夏の甲子園では１７年ぶりに８強入りした横浜（神奈川）が２７日、横浜市内の同校で今年の活動を納めた。＊＊＊山梨で開催された秋の関東大会準々決勝では、専大松戸に２−４で敗れ８強止まり。来春センバツの当確ランプは灯せず、当落線上で来年１月３０日の選考委員会を迎える。主将の小野舜友（２年）は今年１年を振り返り、言った。「センバツ優勝で天国も見ましたし