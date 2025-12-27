元テレビ東京の松丸友紀アナ（４４）が競輪投票サービス「Ｂｅｔｉｍｏ（ベティモ）」の新番組に出演している。フリーとなり、芸能事務所「プロダクション人力舎」に所属する松丸アナがこのほど、新番組への意気込みを語った。お笑い中心の人力舎に所属している。テレ東の人気バラエティー番組「ゴッドタン」（土曜・深夜１時４５分）で長年共演してきたお笑いコンビ・おぎやはぎとの縁がきっかけだった。「仕事に関しては局