◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子第８節第１日サントリー３―１大阪Ｂ（２７日、大阪・おおきにアリーナ舞洲）リーグ首位のサントリーが同２位の大阪Ｂをセットカウント３―１で下し、リーグの連勝記録を「１４」（１敗）に伸ばした。２１８センチのオポジット、ムセルスキーとミドルブロッカー小野寺太志が復帰し、ムセルスキーは両チーム最多２１得点。主将の高橋藍がチーム２位の１８得点を挙げ、リベロの小川智大が