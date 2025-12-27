グランドツアラー的な上質さ優しい乗り心地E36型BMW M3と同じエンジンを積む、ピエロの靴、Z3 Mクーペ。このパワーを受け止めるべく、Mモデルには固定ルーフが必要だと当時の技術者、ブルクハルト・ゲシェル氏は主張していた。Z3 Mロードスターも存在したが。【画像】小さなMの魔力2002 ターボにM3、Z3 Mクーペ、1シリーズ Mクーペ現行のM2も全119枚高品質なキャビンは、適度な包まれ感が好ましい。シートは掛け心地が良く