千葉・市川市で27日午前、コインランドリーが入った建物に車が突っ込み、火災が発生しました。午前10時半ごろ、市川市南大野で「車と建物が燃えている」と通行人から119番通報がありました。警察によりますと、70代くらいの男性が運転する車がコインランドリーの入る2階建ての建物に突っ込み、その後、火災が発生したということです。火は約2時間半後に消し止められましたが、建物は全焼しました。この火事によるけが人はいません