Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤Î°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¡¢½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬´ë²è¤·¤¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥µー¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ°é±à¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¶â¾ë³Ø±¡Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤é¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µÓËÜ¤ä±é½Ð¡¢ÂçÆ»¶ñ¤Ê¤É¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼ê³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥Õー¥×¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ò¼ê¤Ë²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»³Ú¤·¤¯ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£