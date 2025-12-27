「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。12月25日（木）の放送は、「とろサーモン久保田をぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！ 思うがままに罵詈雑言を吐き散らす、1対1の口喧嘩が開幕！ とろサーモンの久保田かずのぶが3人の女性と口喧嘩で激突した。【動画】とろサーモン久保田、ルッキズム口撃を倍返し！「キモい」を連発する若手俳優を“公開説教”で完全論破とろサーモン久保田VS伊勢川