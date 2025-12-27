◇スピードスケート全日本選手権第2日（2025年12月27日長野市エムウェーブ）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表選考会を兼ねて行われ、女子1000メートルでは代表確実としていた北京五輪金メダルの郄木美帆（TOKIOインカラミ）が1分14秒53で2連覇を達成した。2位の吉田雪乃（寿広）は1分14秒66で派遣標準記録SS（1分14秒67）を突破し、500メートルに続き2種目目の出場権獲得が確実となった。