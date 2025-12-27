ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¶ØÍß¶æ³ÚÉô¡Á¤â¤¦¡¢²æËý¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¤È¤â¤·¤²¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾®é®°ìË­¤¬¶ì¸À¤òÄè¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»ÅÀÚ¤ê¤¿¤¬¤ë¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤È¤â¤·¤²¤ËÈá·à¤¬µ¯¤­¤ë½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ÈÍß¡É¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤¿À¸¤­»Ä¤ê¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡££Í£Ã¤Ï¾®äØÀéË­¡¢Áú¹ß