選手たちの白熱した戦いを写した写真に見入る来場者ら＝２７日、川崎市川崎区サッカーＪ１川崎フロンターレの２０２５年の激闘を回顧する企画展が２７日、川崎ルフロン（川崎市川崎区）で始まった。写真などを通して選手らの喜びや涙の瞬間を振り返っている。２６年１月１８日まで。１階イベントスペースには選手名が書かれたビッグフラッグやのぼりなどが掲示され、「スタジアム」をテーマにした演出を楽しむことができる。