京急・横須賀中央駅（資料写真）２７日午前１０時３５分ごろ、横須賀市若松町２丁目の京急線横須賀中央駅で人身事故が発生した。京浜急行電鉄によると、同線は金沢八景−堀ノ内間の上下線で約２時間運転を見合わせ、上下線計４９本、約１万５千人に影響した。