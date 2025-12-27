【モデルプレス＝2025/12/27】俳優の高橋文哉が、12月24日に発売された雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.12」（東京ニュース通信社刊）に登場。朝ドラ初出演となったNHK連続テレビ小説「あんぱん」の反響や、1年を通じて感じた自身の変化について語っている。【写真】高橋文哉、オフショットの服装に注目集まる◆高橋文哉、朝ドラ初出演の反響と自身の変化を語る今年さまざまな作品で活躍した高橋。「あんぱん」につ