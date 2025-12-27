Ｊ１浦和は２７日、柏を契約満了になっていたＤＦ片山瑛一（３４）を完全移籍で獲得したと発表した。片山はクラブを通じて「歴史と伝統のあるクラブであり、そして、埼玉県出身の私にとっては、幼いころから憧れていた特別なクラブに加入することができ、幸せに思うと同時に、強い責任感も感じています。浦和レッズが、より強く、誰からも愛され、みんなに憧れてもらえるように、自分の持てる力の全てを懸けて日々精進していきま