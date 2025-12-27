ºÊ¤¬¤É¤ì¤À¤±ÀáÌó¤·¤Æ¤âÉ×¤¬Ï²Èñ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÃù¶â¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£Æé¤Ë¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç»Ä¤ë¥«¥ì¡¼¤È¿©¤Ù»¶¤é¤«¤·¤¿¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¥´¥ß¡£¤³¤ì¤é¤ò¸«¤¿ºÊ¤Ï¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£¡ä¡ä¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡ÛÏ²ÈñÉ×¤ÈÅð¤Þ¤ì¤¿ºÊ