年末年始が近づいている。長期休暇を挟むと、仕事のスピードが“失速”してしまいがちだ。どうすれば回避できるのか。休みに入る前に意識しておきたいことがある。ダイヤモンド・オンライン会員限定で配信中の本連載をまとめた電子書籍『結果を出す人の仕事術』（石倉秀明著）の発売を記念して、特別編をお届けする。（構成／ダイヤモンド・ライフ編集部）年末までの勢いはどこへやら……休み明けに失速してしまうのはなぜ？今回