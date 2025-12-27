プロボクシング4団体統一世界スーパー・バンタム級王者の井上尚弥（大橋）は27日、サウジアラビア・リヤドにてWBC同級2位のアラン・ピカソ（メキシコ）と対戦する。井上6度目の防衛戦を、海外の王手ブックメーカーはどう見ているのか。ここでは『Draftkings』、『bet365』、『William Hill』の予想まとめをお届けする。 ■大手3社とも井上のKO勝利が圧倒的 ブックメーカー3社は共通して井上