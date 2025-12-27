トミカやプラレールが大集合する人気イベントが札幌できょう（２０２５年１２月２７日）から始まり、家族連れで賑わいました。サッポロファクトリーできょう（１２月２７日）から始まったイベントではトミカやプラレールが１０００台以上展示され、多くの家族連れで賑わいました。子どもたちは釣り竿でトミカを吊り上げるアトラクションに真剣な表情で挑戦していました。（カメラマン）「きょうはどこから来た？