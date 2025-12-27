DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¥ÇÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ì¶¥ÇÏ¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤ÎÈÖÁÈ¡ÖËÜÌ¿¥é¥¸¥ª¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶¥ÇÏ¤Ë¡È¤É¤Ã¤×¤ê¡É¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ£Ï²¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¶¥ÇÏ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç19¡Á20ºÐ¤Î»þ¤Ë¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶È³¦¤Î±ï¡É¤Ç¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉÉðË­µ³¼ê¤È½éÂÐÌÌ¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ°ÂÎ¤ÎÀèÀ¸¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç