（資料写真）２７日午前２時５５分ごろ、逗子市小坪１丁目、無職の男性（９５）方から火が出ていると１１９番通報があった。木造２階建てを全焼し、焼け跡から性別不明の２人の遺体が発見された。神奈川県警逗子署によると、男性は８０代の妻と２人暮らしで、いずれも連絡が取れていない。署は遺体の身元を調べている。