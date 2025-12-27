井上尚弥VSアラン・ピカソの展開を予想ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日に、サウジアラビアの首都リヤドで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。元世界ヘビー級王者のマイク・タイソン（米国）らを指導したテディ・アトラス氏は井上の強さを認めたうえで「厳しい戦いになるかも」と予想している。なぜか。米ボクシングポッドキ