¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡ß¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º£Â£Ó¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬£²£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡¦ÂçÃÝ°ì¼ù¡¢»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤Ø¤Î¥°¥Á·ÝÇ½¿ÍÊÔ¡×¤Ë¡¢Æ±¶É¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥­¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡×¤«¤é¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢¸µÆü¸þºä£´£¶¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£¡ÖÂç¿Í¿ô¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¡×¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£»°Â¼¤Ï¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ëÁ°¤Ë¡ÖóîÆ£µþ»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ä¡£°ã¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¡¢²Ä°¦¤«