ABEMAは、12月29日午後9時から『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』を放送する。同番組では、人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のメンバーたちが2025年にヒットした楽曲をパフォーマンス。オリコンニュースでは、歌唱グループごとにインタビューを実施した。放送まであと2日となるきょうは、PiKiの「Kawaii Kaiwai」を披露するあおい（永瀬碧）と“おひなさま”ことひな（長浜広奈）。【動画】ふわふわかわいすぎ…