シモーネ・インザーギの下、昨季はチャンピオンズリーグ決勝にまで進んだインテル。しかし決勝ではパリ・サンジェルマンに0-5と衝撃的なスコアで敗れてしまい、さらにはセリエAでもナポリに競り負けて優勝を逃すなど、最終的には苦いシーズンになってしまった。特にパリに0-5のスコアで敗れたショックはかなり大きかったはずだ。選手の中には次のシーズンへモチベーションを上げるのに苦労した者もいるだろう。伊『Calciomercato』