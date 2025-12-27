中盤の複数ポジションをこなし、得点力もあるMFとしてバルセロナで存在感を強めているのが22歳のフェルミン・ロペスだ。2023-24シーズンにはリーグ戦で8ゴール、昨季は6ゴール5アシスト、今季も4ゴール2アシストを記録し、チャンピオンズリーグの方でも3ゴール2アシストを記録するなど、フェルミンの攻撃性は魅力的だ。スペイン『SPORT』によると、フェルミンはバルセロナ指揮官ハンジ・フリックとの相性が良いと感じているようだ