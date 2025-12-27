ボラリスとビバ・エアロブスは、経営統合する。両社は持株会社を設立し、株主は新会社メキシカン・エアライン・グループの株式を50％ずつ保有する対等合併となる。両社の航空運送事業許可（AOC）とブランドは維持する。持株会社の会長にはビバ・エアロブスのロベルト・アルカンタラ・ロハス会長が就任する見通し。スケールメリットを活かし、機材保有コストの低減や財務基盤の強化を見込む。メキシコシティ新空港での運航便数増加