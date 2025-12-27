札幌の北海道神宮では、正月に神前に供えるための餅つきが行われました。（２０２５年１２月２７日）「ぺったん、ぺったん」杵と臼を使って、力強く餅をついています。北海道神宮では新年を祝うために神前に供える鏡餅を作るため道産のもち米２５キロ分を次々とついていきました。出来上がった餅は巫女たちが丸い形に整え重ね餅を作りました。神宮では新年に向けた準備が進められています。