女優の比嘉愛未が２７日に自身のＳＮＳを更新。仕事納めを報告し、ファンから労いの言葉が相次いで寄せられている。比嘉はインスタグラムで「今年も無事に仕事納めできました。」と報告し、モノトーンの半袖ワンピース姿など、美スタイルの映えるファッションショットを披露した。「充実してたな〜ありがたいです」と感謝し、「来年も更なる挑戦をしていきますので応援よろしくお願いします。」と意気込みをつづり、投稿を結