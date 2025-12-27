◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２７日、中山競馬場ダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は、関西馬で最後となる１５時４２分に決戦の地に降り立った。原口厩務員は「年末にしてはスムーズでした。去年よりも落ちついている感じがします」とうなずく。前走のジャパンＣでは、入線後に落馬するアクシデントがあったが、「軽い外傷でしたが、治し